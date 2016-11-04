Лучшим медикам Севастополя будут выделять денежные поощрения

Самые «работящие» медики оккупированного Севастополя смогут рассчитывать на небольшие денежные поощрения от руководства, сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии».
В местной «пресс-службе правительства» Севастополя пояснили, что медики, которые войдут в список 500 лучших врачей России, смогут получить премию в размере 75 тысяч рублей. Лучший медицинский работник сможет рассчитывать на 25 тысяч, а лучший врач года – на 50 тысяч российских рублей. Ранее Дмитрий Овсянников, «губернатор» Севастополя, заявил о том, что он поручил проработать специальный проект по начислению дополнительных выплат-вознаграждений для медицинских работников, практикующих в этом городе.
Напомним, что ситуация в медицине Крыма складывается очень непросто. Недавно стало известно, что в большинстве поликлиник не хватает специалистов, особенно, терапевтов, из-за чего в кабинеты выстраиваются длинные очереди. Кроме того, медики жалуются на очень низкую заработную плату. Недавно «власти» Крыма заявили, что будут созданы специальные сайты, где пациенты смогут записываться на прием, однако это не поможет решить проблему с очередями.
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