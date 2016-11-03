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Крымский Бандеровец: после "ремонта" оккупантами дорог в Крыму ездить по ним стало опасно (ВИДЕО)

Крымский Бандеровец: после "ремонта" оккупантами дорог в Крыму ездить по ним стало опасно (ВИДЕО)
Украинские блогер сообщает, что «ликвидация разрухи» в области инфраструктуры в Крыму привела к тому, что после ремонта Керченской трассы ездить по ней стало намного опаснее. Пользователи социальных сетей сделали множество фото и видео огромных ям, которые появились на отдельных участках Керченской трассы после так называемого «ремонта» – об этом передает replyua.net.

Оккупационные власти полуострова сообщают, что ремонт этой трассы будет закончен к первому декабря текущего года. Так называемый «премьер-министр Крыма» Сергей Аксенов сегодня заявил, что «качественный ремонт трассы» выполнен с «гарантией сохранности дорог в течение минимум трех лет». По словам Гоблина, каждый подрядчик выполняет свою работу так, что Керченская трасса выдерживала фуры с тяжелыми грузами.

Крымский Бандеровец: после "ремонта" оккупантами дорог в Крыму ездить по ним стало опасно (ВИДЕО)

Крымский Бандеровец сообщает, что пользователи социальных сетей предоставили фото уже якобы отремонтированных участков этой трассы. На них видно, что на них множество ям, появившихся вследствие движения по трассе фур, а также военной техники страны-агрессора. Блогер отмечает, что состояние дорог после так называемого «ремонта» стало катастрофическим - отремонтированная трасса уже рассыпается, расползается, проваливается и скукоживается.



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