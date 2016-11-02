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Кримський Бандерівець поділився відео «мітингу» рибалок в окупованій Ялті

Кримський Бандерівець поділився відео «мітингу» рибалок в окупованій Ялті
Блогер Кримський Бандерівець поділився останніми новинами з окупованої Ялти. У місцевих мешканців забрали їх традиційний промисел, і це викликало у них неабияке обурення, - про це replyua.net інформує з посиланням на особистий блог оглядача.

Так, з першого листопада поточного року окупаційна влада тимчасово заборонила вилов риби у акваторії місцевого морського порту. Коли представники прикордонної служби окупантів вийшли на рейд і побачили, що всі причали знову «обліплені» рибалками, вони вирішили «поганяти» останніх. Проте, любителі риболовлі теж за словом в кишеню не полізли, розпочалась доволі гучна сварка. Так, окупанти-прикордонники погрожували штрафом у розмірі від двох до п’яти тисяч рублів. Обурені рибалки наголошували, що все життя тут ловили рибу і якісь прикордонники їм не указ.

Крім того, місцеві мешканці скаржились, що їх ніхто не попередив про законодавчу заборону і що вона не була винесена на обговорення громадськості. Їх дивує: чому у Севастополі і Балаклаві можна ловити рибу, а їм – ні? Як то кажуть, найшла коса на камінь. Власне, з цього імпровізованого «мітингу» вийшло дуже атмосферне відео, яке добре відображає поточну ситуацію в Криму, - резюмує блогер.


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