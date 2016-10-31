Спочатку «віджали», тепер приватизують: стали відомо про плани окупантів на кримську залізницю.

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Уряд Російської Федерації отримав пропозицію провести приватизацію підприємства «Кримська залізниця», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного порталу «Цензор.нет».Так, сьогодні, тридцять першого жовтня 2016 року, було оприлюднено прогнозний план проведення приватизації «федерального» майна на два найближчих роки: з 2017 по 2019. Його підготувало російське Міністерство економічного розвитку. Відповідно до цього документа, у вказаний період часу мають бути проведені процедури щодо приватизації цілісного майнового комплексу «Кримської залізниці». Імовірно, окупантам залізничний транспорт не потрібен, якщо вони з такою легкістю передають його до рук приватних власників.Нагадаємо, фейкова організація «Кримська залізниця» була створена на основі Кримської дирекції Придніпровської залізниці ДП «Укрзалізниця» відразу після початку окупації, у 2014 році. Вже наприкінці 2015 року її було передано в управління Федеральному агентству залізничного транспорту РФ. У складі цього майнового комплексу перебувають кілька локомотивних депо (у Сімферополі, Джанкої та Керчі), два пасажирських депо, оснащені ремонтними базами, а також моторвагонне депо, розміщене в Сімферополі.