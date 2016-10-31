Незаконная охота в Крыму обошлась в 176 тысяч рублей, - оккупанты

Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», сотрудники так называемого «Государственного комитета Крыма по лесному и охотничьему хозяйству» заявили, что в текущем году было выявлено более тысячи административных правонарушений, связанных с незаконной охотой на территории полуострова и проведено более четырехсот семидесяти проверок.
По оценкам оккупационного ведомства, сумма нанесенного в связи с этим ущерба составляет 176,2 тысячи рублей. Также в так называемом «Государственном комитете Крыма по лесному и охотничьему хозяйству» добавили, что на нарушителей, занимавшихся незаконной охотой, были наложены штрафы на общую сумму более 580 тысяч рублей. Всего представители «комитета» составили 1108 протоколов об административных правонарушениях, а в связи с одним из случаев незаконной охоты возбудили уголовное дело по статье двести пятьдесят восемь Уголовного кодекса Российской Федерации.
Накануне этого объявления, сделанного пресс-центром ведомства, местные СМИ писали о задержании трех мужчин за незаконную охоту в Белогорском районе Крыма.
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