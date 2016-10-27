Украина оштрафовала российские авиакомпании на 721 миллионов гривен за полеты в Крым

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», украинские власти наложили на частные и государственные российские авиакомпании штраф в сумме почти 721 миллион рублей за полеты на территорию оккупированного полуострова.
Такая огромная сумма штрафа «набежала» за все время пребывания Крымского полуострова под незаконным контролем России. С самого момента аннексии российские авиакомпании нарушали законодательство Украины, осуществляя полеты в Крым. Государственная авиационная служба Украины фиксировала каждое такое незаконное пересечение воздушного пространства Украины. За все время аннексии по этим делам было вынесено более пяти тысяч постановлений об административных правонарушениях. В ведомстве сообщили, что российские авиакомпании не торопятся оплачивать эти штрафы — пока не заплатили ни копейки.
Как известно, в марте 2014 года Государственная авиационная служба Украины запретила все полеты над Крымскими полуостровом, поэтому любое пребывание самолетов в воздушном пространстве Крыма является нарушением законодательства Украины.
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