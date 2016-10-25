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«Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським

«Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
Так, очільник соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, який є одним із лідерів президентських перегонів, зробив дивну заяву щодо статусу окупованого Російською Федерацією Кримського півострова, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Так, за словами Додона, уроки тих подій, які стались на території України, мають обов’язково бути врахованими у ситуації з Придністров’ям. На думку кандидата, аби не втратити цей регіон, молдовські політичні лідери вже зараз мають сісти за стіл переговорів із сепаратистами. Додон підкреслив, що уряд Молдови не повинен допускати помилок, які зробили українці у 2014 році – на думку політика, у результаті цих двох років наша держава програла. Крім того, за його словами, після того, як було проведено «референдум» і Росія «прийняла» до свого складу Крим, півострів де-факто є частиною РФ. Де-юре це не визнано ніким у світовій спільноті.

Нагадаємо, загальнонародні президентські вибори відбудуться в Молдові вперше з 1999 року. До цього главу держави обирав своїм голосуванням парламент. Відповідно до результатів останніх опитувань, абсолютна більшість виборців готові віддати свої голоси за Додона.

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