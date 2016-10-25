Россияне не могут попасть в Крым

Керченская переправа в очередной раз приостановила свою работу, и причиной остановки стало резкое ухудшение погодных условий. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Морскую дирекцию» Крыма, Черное море продолжает штормить, на полуострове уже вторые сутки не прекращается ураганный ветер, из-за чего пришлось остановить движение паромов.
В дирекции рассказали, что возобновление движения паромов станет возможным только при улучшении погодных условий, однако синоптики пока не дают оптимистических прогнозов – циклон задержится на полуострове еще некоторое время. До конца суток в Крыму прогнозируют шквалистый ветер, его порывы будут достигать 25 метров в секунду.
Напомним, что до аннексии полуострова Крым и россияне, и украинцы могли добраться туда на поезде, однако после присоединения полуострова к РФ, россиянам стали доступны только два вида сообщения – морской и воздушный. Что касается воздушного сообщения, то многим оно не по карману – авиабилеты в Крым стоят очень дорого. Большинство россиян предпочитают добираться до полуострова только на пароме.
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