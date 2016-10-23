Крымский Бандеровец рассказал о новой "логике" крымской "ваты"

Блогер пишет, что у крымчан, активно поддерживающих оккупационный режим России в Крыму, появилась новая «логика». Видимо, только она может помочь им пережить те трудности, с которыми Крым столкнулся после аннексии, а также осознание того, что «дальше будет не лучше, а только хуже» - об этом сообщает replyua.net.
Крымский Бандеровец отмечает, что суть новой логики крымских ватников в следующем. Многие из них продолжают ездить на материковую Украину, конечно же, используя при этом украинские паспорта. В Украине они видят дешевые и качественные продукты питания и другие товары, блага цивилизации, недоступные в Крыму из-за санкций , и наслаждаются всем этим. По возвращению в Крым эти «ватники» ругают Украину почем зря, заявляя, что там «ад и днище». Второй аспект логики «крымской ваты» состоит в том, что если поехать в Россию, там можно увидеть только проблемы, которые иначе, чем «адом и днищем», назвать нельзя. По возвращению на полуостров каждый из них будет рассказывать, что в России «дешевые и качественные продукты питания и другие товары, блага цивилизации и прочее», и что скоро так же будет в Крыму.
Как известно, после оккупации Крыма РФ на полуострове появилось множество проблем: перебои с электроснабжением и водоснабжением, повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на продукты, снижение заработных плат и отсутствие индексации пенсий, низкие заработки из-за срыва туристического сезона и многое другое. Из-за международных санкций Крым практически остался без банковских услуг, а международные платежи осуществляются только с РФ. Также в Крыму не обновляются мобильные приложения, не работают международные денежные переводы и платежные системы.
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