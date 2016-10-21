Журналісти розповіли про бізнес російського актора Пореченкова в окупованому Криму

Розшукуваний за підозрою в тероризмі російський актор Михайло Пореченков вирішив заробити грошей в окупованому Криму, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Крим.Реалії».
Так, Пореченков, відомий, крім того, стрільбою по українських військових з кулемета під Донецьким аеропортом, вирішив організувати в окупованому Криму власну кіностудію. Товариству з обмеженою відповідальністю «Крим Кіно», засновником якого є Пореченков та четверо його товаришів, вже виділили приміщення колишнього заводу залізобетонних конструкцій в Сімферополі. «Ми вирішили допомогти Пореченкову в цьому проекті, бо він патріот. У Криму дуже люблять його фільми, які вчать правильно любити батьківщину», - розповів очільник окупаційної адміністрації Сімферополя Генадій Бахарєв.
Цього року команда Пореченкова знімала в Криму фільм «Першокласники в Криму» з самим актором в головній ролі. Коментуючи цю роботу, Пореченков заявив, що «Крим наш, відповідно і зніматись на рідній землі весело і приємно». До того ж, відповідаючи на питання, чи не хоче він вибачитись перед українським народом, актор заявив, що йому немає за що вибачатись, бо він українцям «нічого поганого не зробив».
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