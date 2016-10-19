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Портников: предатели и изменники захотели памятник

Портников: предатели и изменники захотели памятник
Инициатива установить памятник Путину в Крыму может исходить только от предателей и изменников, а Путина таким способом еще больше привяжут к аннексированному полуострову, чтобы он не бросал крымчан в «страшные моменты». Как информирует replyua.net, об этом Виталий Портников пишет для Крым. Реалии.

По словам журналиста, памятник российскому президенту установят те, кто предал свою родину, Украину, и теперь всячески стараются доказать свою преданность новому вождю. «Почему-то в России ни в одном городе не было такой идеи, и именно в Крыму посчитали, что Путину надо установить памятник при жизни. Инициатива может показаться странной только на первый взгляд, и такая идея может принадлежать лишь тем, кому вдруг захотелось порадовать Путина, и мы говорим о предателях, перешедших на сторону оккупантов», подчеркнул Портников.

По его мнению, эти изменники пытаются привязать к себе нового хозяина так, чтобы он уже никогда не смог их бросить. Напомним, что ранее активисты в Крыму заявили, что собирают пожертвования на памятник Путину. По некоторой информации, это «величественное изваяние» обойдется в 10 миллионов рублей.

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