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ГУР: в Крыму может повториться авиакатастрофа, произошедшая на Донбассе

ГУР: в Крыму может повториться авиакатастрофа, произошедшая на Донбассе
Вооруженные силы России совершают такие действия противовоздушной обороны, которые могут привести к повторению трагедии, произошедшей больше двух лет назад на Донбассе. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало сегодня от представителей Главного управления разведки Украины.

В сообщении говорится о том, что ВС России совершают действия противовоздушной обороны над акваторией Черного моря в Крыму и создают огромную опасность для лайнеров, пролетающих в воздушном пространстве Крыма. «14 октября в Крыму были приведены в полную боевую готовность группировки противовоздушной обороны, и по тревоге в аннексированном Крыму подняли подразделения сразу нескольких дивизий и полков», подчеркнули в разведке. По последним данным, боевые расчеты сейчас развернуты в районе городов Феодосия, Керчь, Джанкой, на горе Ай-Петри, на мысе Фиолент и на мысе Тарханкут.

В этих районах ВС РФ осуществили сопровождение воздушных целей, а также передавали целеуказания дивизиона ЗРК и наведения истребителей. В ГУР утверждают, что подобные «маневры» несут большую угрозу для пассажирских лайнеров, находящихся в воздушном пространстве Крыма и могут привести к повторению трагедии на Донбассе.

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