Крымский Бандеровец сообщает, что сегодня спецслужбы РФ провели ряд жестоких и незаконных операций в отношении крымскотатарского населения Крыма. У многих татар день начался с обысков и побоев прямо на глазах у их детей – об этом передает replyua.net.
Блогер сообщает, что обыски были проведены в домах крымских татар, проживающих в поселках Строгановка и Каменка в севастопольском пригороде, а также в Симферополе и Белогорске. ФСБ начала свои «следственные мероприятия» прямо с утра, чем сильно напугало местных жителей – журналист пишет, что многим женщинам стало плохо. В результате этих репрессий были задержаны пять человек: Айдер Салединов, Эмиль Джемадинов, Рустем Исмаилов, Тимур Абдуллаев и Узеир Абдуллаев. Всех их увезли на допрос в Управление Федеральной службы безопасности на оккупированном полуострове.
Все задержанные подозреваются в якобы создании террористической организации и участии в ее деятельности. Крымский Бандеровец сообщает, что многих крымских татар, несмотря на то, что они не оказывали сопротивления при задержании, избивали прямо на глазах их детей. В отношении некоторых из задержанных ФСБ РФ приняла решения провести дополнительные следственные действия и провела обыски в домах из родителей.
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