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На стрільбах у Криму росіяни загубили в морі 2 ракети - українська розвідка

На стрільбах у Криму росіяни загубили в морі 2 ракети - українська розвідка
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що під час рамкових навчань Чорноморського флоту Російської Федерації в акваторії анексованого Криму було здійснено два невдалих запуски бойових ракет. Про це сьогодні, 12-го жовтня, повідомляє прес-служба ГУР у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що стрільби проходили в рамках підсумкової атестації керівництва, об’єднань, з’єднань та частин Збройних сил Росії за поточний рік. Місце навчань – полігон Чорноморського флоту РФ «Опук». Екіпаж «Адмірала Григоровича» з ракетного комплексу «Штиль-1» та малого корабля «Муромець» з ракетного комплексу «Оса-М» здійснили два запуски. Але один з них був невдалий. Ракета 9М33 через дві секунди після запуску пішла на дно Чорного моря.

Також невдалий запуск ракети під час навчання було здійснено з ракетного комплексу «Бал». 15-та окрема берегова ракетна бригада провела не дуже вдалий запуск ракети ЗМ24, яка також зараз лежить на дні моря. «Враховуючи технічні характеристики ракети, даний пуск міг спричинити значні втрати серед цивільного населення півострова або зруйнувати декілька будівель», - наголошують у ГУР Міноборони.

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