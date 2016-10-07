Интерьер ялтинской "администрации" раскрасили в желто-синие цвета

Как сообщает replyua.net, Крымский Бандеровец в своем блоге сегодня пишет, что крымский оккупационный пропагандист Сергей Сардыко очень сильно испугался, когда увидел, что стены в так называемой «Ялтинской администрации» раскрасили в желто-синие цвета.
Речь идет о том, что после ремонта в здании так называемой «Ялтинской администрации» стенды для размещения публичной информации для граждан были оформлены в желто-синих цветах – на синем фоне размещены рамки для документов желтого цвета. Крымский Бандеровец пишет: «Вот что значит страх неминуемой расплаты за предательство — он у них в подсознании сидит, поэтому предатели выжигают сейчас всё, что может напоминать об Украине, в том числе и цвета украинского флага».
Напоминаем также, что подобные примеры в Крыму имеются повсеместно – после захвата полуострова таблички на многих государственных учреждениях и коммунальных предприятиях не сменили, а просто закрасили украинские символы. Вот и получается, что даже «Почта России» на своих отделениях и почтовых ящиках имеет символику «Укрпошты», проступающую из-под краски.
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