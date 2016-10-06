Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины – они не отказались от украинского гражданства и не приняли российское, они празднуют День Независимости Украины и другие государственные украинские праздники. В сентябре украинские хакеры выразили им свою поддержку.
4 октября текущего года на YouTube было размещено видео, демонстрирующее реакцию крымчан на трансляцию украинского государственного гимна – группа украинских хакеров Cyber&Radio S в сентябре текущего года на короткое время взяла под свой контроль несколько систем видеонаблюдения частных организаций и коммунальных учреждений на территории аннексированного полуострова. В частности, кибервойска Украины использовали возможность трансляции звука в некоторых камерах с функцией двухсторонней передачи звука и организовали трансляцию государственного гимна Украины в одной из крымских школ, ветеринарной клинике, а также нескольких супермаркетах.
На видео хорошо видно, что первая реакция крымчан – это улыбка. Они переглядывались и очень удивлялись, а некоторые – очень обрадовались, даже аплодировали.
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