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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины – они не отказались от украинского гражданства и не приняли российское, они празднуют День Независимости Украины и другие государственные украинские праздники. В сентябре украинские хакеры выразили им свою поддержку.

4 октября текущего года на YouTube было размещено видео, демонстрирующее реакцию крымчан на трансляцию украинского государственного гимна – группа украинских хакеров Cyber&Radio S в сентябре текущего года на короткое время взяла под свой контроль несколько систем видеонаблюдения частных организаций и коммунальных учреждений на территории аннексированного полуострова. В частности, кибервойска Украины использовали возможность трансляции звука в некоторых камерах с функцией двухсторонней передачи звука и организовали трансляцию государственного гимна Украины в одной из крымских школ, ветеринарной клинике, а также нескольких супермаркетах.

На видео хорошо видно, что первая реакция крымчан – это улыбка. Они переглядывались и очень удивлялись, а некоторые – очень обрадовались, даже аплодировали.



Горячая тема: Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро
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Важное за день
05 окт 2016
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Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

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