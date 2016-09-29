ООН о запрете Меджлиса: Ничтожное решение

Как сообщает replyua.net, ссылаясь на «15 минут», постоянный украинский представитель в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что судебное решение так называемого "Верховного суда Крыма" о запрете деятельности главного представительского органа крымскотатарского народа, является ничтожным, как и судебный орган, который его вынес.
Сегодня Ельченко в Твиттере прокомментировал решение российского суда, написав: «Ничтожный суд – ничтожное решение». Украинское МИД ранее назвало вынесение этого решения «проявлением дискриминации и издевательством над крымскотатарским народом». «Фактически, этот запрет крымскотатарского Меджлиса по надуманным причинам – это откровенное глумление оккупантов над правами этого народа».
Напоминаем, что сегодня Верховный Суд РФ отклонил апелляционную жалобу, поданную представителя крымского коренного народа на решение так называемого «Верховного суда Крыма», запретившего деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова. Решение ВС РФ является окончательным и обжалованию по законодательству РФ не подлежит.
Горячая тема: Новый рейтинг Клинтон и Трампа после дебатов
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter