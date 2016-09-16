Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

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Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали російського новинного порталу «Примечания».Так, за підрахунками Гарначука, щороку з Дніпра до Криму надходило близько одного мільярду кубометрів води. З них майже вісімдесят мільйонів кубометрів спрямовувались на поповнення водосховищ, решта використовувались на потреби сільського господарства. За часів, коли ще не було побудовано каналу, на території півострова проживало трохи більше мільйона чоловік – власне, це і є граничною кількістю населення, яке можна комфортно розмістити у зневодненому і засушливому Криму. Але наразі населення цієї території досягло двох мільйонів семисот тисяч, і води на їх потреби явно не вистачає.На окупованому півострові пропонують кілька шляхів ліквідації дефіциту води. Так, першою дією російських окупантів стала розконсервація підземних водосховищ. Проте, така ситуація вже призводить до засолення земель, яке знищить сільське господарство. Добування води із артезіанських свердловин призводить до її надмірної мінералізації і «підсосу» морської води. Постачати воду з російського материка через омріяний Керченський міст ніхто не буде – адже у Краснодарському краї і так спостерігається дефіцит води. Опріснення морської води у промислових масштабах неможливе і дасть на виході таку ціну на воду, яка буде абсолютно непідйомною для споживачів.Це більше ускладнює проблему технічний стан водопроводів у Криму - під час постачання води по них втрати становлять до шістдесяти відсотків. Тому Гарначук робить надзвичайний висновок – просто варто виселити ту частину населення, якій не вистачає водних ресурсів. Як іронізують користувачі соціальних мереж, тепер здійсниться мрія вати – вони зможуть померти в Росії. Інші ж зазначають, що у російських очільників уже є багатий досвід переселення цілих народів – тому їм не звикати до такого шляху вирішення проблем.