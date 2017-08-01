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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»

Блогер: Путіну врешті має дійти, що Крим доведеться повернути – з вибаченнями і з Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов»
Сьогодні Трамп підписав закон про введення глобальних санкцій проти Росії, а Канада ввела зону вільної торгівлі з Україною. Досить символічно і головне не дуже приємно для Росії. Чогось уже не чути ні сміху «Іскандерів», ні поганих запитань на кшталт «І чого ви там наскакали – на своєму Майдані?». Про це у своєму блозі пише український блогер і журналіст Павло Правий.

За його словами, смуток Росії пояснюється дуже просто – Крим доведеться повернути – з вибаченнями. З Донбасу тихо вивести своїх «іхтамнетов» і прибрати за собою – мається на увазі забрати всю місцеву і заїжджу шваль. Українцям вони зовсім не потрібні – занадто дорого обходиться їх годувати в «зонах». Ну і само собою – репарації, адже вкрасти чуже і не відповідати за це – можливо й по-російськи, але аж ніяк не по-європейськи. Про персональні позови до міжнародних судових інстанцій постраждалих від козачків, кадировців, неонацистів до держави Російська Федерація поки не варто й згадувати, адже там платити і платити, причому роками. Німеччина он до сих пір платить за злочини бравих хлопців у чорних мундирах. Це саме чекає й Росію.

Павло Правий зауважує, що розповіді про те, що у Росії немає грошей навряд чи когось розчулять. «Кого хвилює ваше горе? Менше треба було ганчірки з «Іскандерами» натягати, дулі в бік США тикати і з автоматами через наш кордон переходити», – резюмував блогер.
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