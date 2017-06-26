Журналіст оприлюднив деталі резонансної ліквідації ДРГ на Донбасі

Військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив подробиці ліквідації диверсійної групи терористів «ДНР» на Донбасі, в результаті якої в полоні опинився громадянин Росії, інформує replyua.net.
«Ворожий патруль знищений ножами - 93-а бригада виконує Мінські угоди на Бахмутськой трасі», - зазначив журналіст на своїй сторінці у Facebook з посиланням на інформацію від безпосередніх учасників події.
«23-24 червня воїни 93-ї механізованої бригади провели два успішних бою на Бахмутськй трасі в районі Слов'яносербська. 23 червня підрозділи першого батальйону під час пошукових дій знищили в районі села Жолобок розвідувальний патруль зі складу 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних російських військ. За даними інформації російської розвідки, противник підтверджує знищення 23 червня трьох найманців в цьому районі - позивні «Кок», «Фан» і «Кавказ» (заявлене справжнє ім'я - Шульга Микола). Ці повідомлення підтверджуються радіоперехоплення. Під час бою наш розрахунок ПТРК знищив БМП-2 противника, яка супроводжувала патруль», - пише Бутусов.