Геращенко знову нагадала про екологічні загрози на Донбасі

Українська представниця в команді робочої підгрупи, що опікується гуманітарними питаннями Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вкотре наголосила, що екологічна ситуація на сході України залишається «вибухонебезпечною», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Геращенко зауважила, що нині на Донбасі повністю зруйнованими і такими, що не підлягають відновленню залишаються 7 шахт. За її даними, на підконтрольних бойовикам територіях знаходяться 115 українських шахт, майно деяких з них вже розікрали. Однак багато з них залишаються підтопленими до критичної межі, що загрожує забрудненням ґрунтових вод, річок, появою зсувів, якщо терміново не почати відкачувати воду. Також важкою залишається ситуація з Авдіїським коксохімом, де теж необхідно проведення ремонту системи водопостачання, додала політик.
Ірина Геращенко наголосила, що екологічні проблеми потребують більшої уваги на міжнародному рівні, адже загроза існує не лише для постраждалого від воєнних дій регіону, а й для багато більшої за площею території. На її думку, екологічна ситуація Донбасу має виходити на перший план після безпекових питань та гуманітарної ситуації.