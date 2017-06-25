Мешканці Торецька можуть постраждати через дві техногенні катастрофи

Населення міста Торецьк Донецької області може постраждати через вибухи в будинках чи внаслідок отруєння газом. Як інформує replyua.net, відповідну інформацію надали представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) в зоні АТО на Донбасі. У повідомленні, зокрема, наголошується, що у зв’язку із затопленням шахт імені Артема та «Південної» на поверхню почався підйом газу метану, який потрапляє у підвали житлових та виробничих будівель. Наслідком такої ситуації можуть стати вибухи та отруєння людей.
«Відбувається потрапляння води до підземних виробків у зв’язку із пошкодженням ділянки водоводу «Горлівка-Торецьк», що виникли внаслідок обстрілів з боку НЗФ ОРДО. У відповідності до підрахунків комунальних служб Торецька, на землю кожного дня витікає близько 15 тисяч кубометрів води», - уточнила українська сторона СЦКК.
Для відновлення пошкодженого водопроводу, за розрахунку спеціалістів, потрібно від двох до трьох днів. Однак проросійські терористи відмовляються надавати доступ до ділянки, де пошкоджена труба.