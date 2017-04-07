Хуг розповів про порушення в зоні АТО

Протягом минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ стикалася з блокуванням їхньої діяльності 29 разів, з яких 20 випадків були на підконтрольній бойовикам території Донбасу, а інші 9 – на підконтрольній України. Про це на прес-конференції розповів заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає replyua.net.
За його словами, представники спостережної місії зіштовхнулися з блокуванням діяльності 29 разів, що являється свого роду рекордом. Також СММ ставала жертвою погроз з боку окупаційних військ двічі. В той самий час Хуг наголосив, що у обох випадках проросійські бойовики «ДНР» застосовували насильство, використовуючи зброю в безпосередній близькості до моніторингової місії.
Також представник ОБСЄ зазначив, що 5 квітня на околицях підконтрольного терористам «ЛНР» Луганська безпілотний літальний апарат місії потрапив під обстріл. «За кілька хвилин до початку обстрілу БПЛА зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню, 5 буксированих та 7 самохідних гаубиць, 7 танків. Вся ця військова техніка знаходилася там з порушенням Мінських домовленостей», - зазначив Хуг. Він додав, що за минулий тиждень кількість обстрілів було зменшено на 20%.