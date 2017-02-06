Хуг розповів, чи могла СММ ОБСЄ спровокувати ескалацію на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ ніяк не могла спричинити загострення ситуації на сході України. Про це у понеділок, 6-го лютого, розповів заступник керівника СММ ОБСЄ в України Олександр Хуг, повідомляє видання «УП», передає replyua.net.
Журналісти поцікавилися, чи допускає Хуг можливість того, що саме його заяви спровокували ескалацію бойових дій на Донбасі, на що той відповів: «Я не вважаю, що неозброєні представники моніторингової місії ОБСЄ могли спровокувати військових для застосування сили, ще й в такому масштабі». «СММ чудово розуміє політичну ціну звітування про порушення в зоні бойових дій. Саме тому ми робимо це дуже обережно, щоб нічого не спровокувати. А коли моніторингова місія фіксує появу нових позицій, то ми про це розповідаємо», - наголосив Хуг.
Він наголосив, що СММ ОБСЄ – це цивільна місія, яка не має зброї, а її повноваження відбувається в рамках спостереження та повідомлення про безпекову ситуацію. «Хочу наголосити, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може бути провокатором в загостренні ситуації, зокрема, у випадку, коли відбувалося серйозне порушення режиму «тиші» під Авдіївкою», - наголосив представник спостережної місії ОБСЄ.