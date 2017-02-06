Новини з зони АТО за минулу добу (05.02.17)

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців не було. Однак поранення отримало шестеро наших захисників. Про це у понеділок, 6-го лютого, виступаючи на прес-конференції у Києві, розповів прес-офіцер Міноборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в лавах Збройних сил України в зоні бойових дій на сході України безповоротних втрат не було. При цьому поранення та травмування зазнали шестеро військових», - розповів він. Полковник не уточняв географічне положення вищезазначених санітарних втрат. Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська на Донбасі за добу 5-го лютого здійснили 94 збройних провокацій по позиціям сил АТО.
Проросійські терористи застосовували заборонену Мінськими угода важку зброю та техніку, зокрема, танки та артилерію. По напрямку до Маріуполя противник застосував все вищезазначене важке озброєння. Крім того, вогонь вели з гранатометів, мінометів, озброєння БМП та стрілецької зброї. На Луганському напрямку терористи відкривали вогонь з мінометів та гранатометів, зафіксовано роботу снайпера. На Донецькому напрямку загарбники застосували танки, міномети обох калібрів, БМП та стрілецьку зброю.