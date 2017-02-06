ГУР: Росія готується до масштабних провокацій на Донбасі

Російська Федерація відправила на окупований Донбас значну кількість «журналістів», які мають знімати провокативні відеоролики, на яких буде видно, як «українська армія обстрілює мирні населення», «перша порушує режим тиші» та інше. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, інформує replyua.net.
У повідомленні зазначається, що Кремль значною мірою посилив пропагандистську діяльність на окупованих територіях сходу України для спроби звинуватити Україну в порушеннях Мінських угод. «З метою створення пропагандистських прокремлівських роликів, на яких українська сторона нібито порушує режим тиші, обстрілює мирне населення та інше, Росія збільшила на території Донецької та Луганської областей кількість своїх «кореспондентів». До їхнього складу долучені офіцери «Центру інформаційного протиборства» Збройних сил Росії», - йдеться у тексті повідомлення.
Як повідомлялося раніше, у зв’язку з зростанням кількості поранених бойовиків у війні проти України, місцеві лікарні Донеччини переведені в посилений режим роботи, а прийом мирного населення обмежено. На даний момент залишається невідома точна кількість загиблих та поранених сепаратистів, оскільки керівники ОРДЛО активно це приховують.