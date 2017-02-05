Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов

Волонтёр Галина Однорог со ссылкой на собственные источники в оккупированной части Донецкой области — так называемой «ДНР» — рассказала об отважности женщин на оккупированных территориях. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-публикацию волонтёра, в некоторых городах женщинам приходится круглосуточно дежурить у своих домов, чтобы не пропустить момент, когда террористы решат открыть огонь по силам ВСУ рядом с их домом.
По данным Однорог, на такие меры мирных женщин вынуждают сами террористы, ведь они открывают огонь по украинским военным из жилых кварталов ОРДЛО. Женщины против такого поведения «народных защитников», поскольку в ответ на огонь по позициям ВСУ может прилететь «ответка»: женщины попросту боятся попадания снарядов в их жильё, многие из них таким способом пытаются уберечь жизнь своих родных.
Напомним, ранее в СМИ появились данные СБУ о том, что огонь по позициям ВСУ ведут из жилых районов Донецка — это стало известно в результате перехвата телефонного разговора местных «чиновников» Пургина и Дворянкиной. Исследователи компании Bellingcat подтверждают эти данные: российско-террористические войска открывают огонь по украинцам из жилых кварталов посредством «Градов», чтобы украинские военные не открывали ответный огонь, поскольку это привело бы к потерям среди мирного населения «ЛНР» и «ДНР».