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Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов

Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов
Волонтёр Галина Однорог со ссылкой на собственные источники в оккупированной части Донецкой области — так называемой «ДНР» — рассказала об отважности женщин на оккупированных территориях. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-публикацию волонтёра, в некоторых городах женщинам приходится круглосуточно дежурить у своих домов, чтобы не пропустить момент, когда террористы решат открыть огонь по силам ВСУ рядом с их домом.
Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов

По данным Однорог, на такие меры мирных женщин вынуждают сами террористы, ведь они открывают огонь по украинским военным из жилых кварталов ОРДЛО. Женщины против такого поведения «народных защитников», поскольку в ответ на огонь по позициям ВСУ может прилететь «ответка»: женщины попросту боятся попадания снарядов в их жильё, многие из них таким способом пытаются уберечь жизнь своих родных.

Напомним, ранее в СМИ появились данные СБУ о том, что огонь по позициям ВСУ ведут из жилых районов Донецка — это стало известно в результате перехвата телефонного разговора местных «чиновников» Пургина и Дворянкиной. Исследователи компании Bellingcat подтверждают эти данные: российско-террористические войска открывают огонь по украинцам из жилых кварталов посредством «Градов», чтобы украинские военные не открывали ответный огонь, поскольку это привело бы к потерям среди мирного населения «ЛНР» и «ДНР».
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