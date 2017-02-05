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ООН не схвалює несплату пенсій жителям Донбасу

ООН не схвалює несплату пенсій жителям Донбасу
Представники Організації об’єднаних націй заявили, що вони виступають проти невиплачування пенсій та інших соціальних допомог громадянам, які перебувають на окупованих територіях Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Представник ООН в Україні Ніл Уокер заявив, що українська сторона має прогалини в сфері гуманітарної допомоги. Він відмітив, що ця тема, зазвичай напряму вирішується з представниками країни, але на даний момент в ООН дуже турбуються цією ситуацією. Мова йде про вилучення людей з списків соціальних виплат, що є яскравим порушенням не лише міжнародного, а й національного законодавства. Тому, Уокер наголосив, що ООН наполягає, аби всі українські громадяни мали право на соціальні виплати, незалежно від місця їх проживання.

Нагадаємо, що питання виплат пенсій та інших видів допомог від Мінсоцполітики неодноразово піднімалось серед української влади на обговорення. У листопаді 2014 року рішенням Кабміну було скасовано виплату пенсії та соцдопомог на території зони АТО з заявою, що дані виплати знову будуть поновлені після звільнення територій. Однак згодом дане рішення уряду було оскаржено в Вищому адміністративному суді Києва.
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