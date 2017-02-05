У Путина много оружия, но мало мотивированных солдат — эксперт

Военный эксперт, журналист Юрий Бутусов прокомментировал обострение на Донбассе, а также сделал некоторые выводы относительно того, как пророссийские боевики «ЛНР» и «ДНР» ведут войну на востоке страны. По мнению Бутусова, президент России Владимир Путин испытывает серьёзный недостаток людей — Кремль не располагает достаточным количеством мотивированных солдат, которые готовы были бы умирать на Донбассе, передаёт replyua.net со ссылкой на заметку Бутусова для ZN.
Ввиду того, что у Путина достаточно оружия, но недостаточно человеческого фактора, война на Донбассе пророссийскими боевиками ведётся де-факто ограниченными силами. Именно поэтому, считает эксперт, на Донбассе происходят массированные обстрелы, которые можно назвать «артиллерийским терроризмом» — явление, утверждает эксперт, крайне похоже на «войну на истощение», которая в 40-80-хх годах велась Сирией и Египтом против Израиля.
Несмотря на избыток оружия, у Путина нет нужного количества профессиональных пехотных подразделений, которые могли бы осуществлять контратаки, а также справлялись бы с удержанием ключевых узлов обороны. Подразделениям ВСУ это позволяет надёжно держать оборону в районе Авдеевки и вдоль всей линии разграничения, а противник истощён уже настолько, что продолжительно предпринимать наступательные действия не в состоянии, резюмирует военный эксперт.