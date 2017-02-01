Проговорився: Пєсков пояснив, як Путін використає ескалацію на Донбасі

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що ескалація конфлікту на Донбасі – це новий привід для «налагодження зв’язків та відновлення співпраці між Росією та Сполученими Штатами». Про це він заявив під час розмови з кореспондентами 1-го лютого, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«Відносно загострення ситуації на Донбасі. Це ще один вагомий привід для відновлення співпраці між Російською Федерацією та США. це також стосується і питання вирішення української кризи», - сказав Пєсков. В той самий час представник Путіна наголосив, що під час телефонної розмови між лідерами США та РФ питання України майже не обговорювалося.
«Президенти Путін та Трамп говорили про необхідність якнайшвидшого вирішення кризи в Україні, однак це питання детально не вирішувалося», - додав Пєсков. Як повідомлялося раніше, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що винуватцем у ескалації конфлікту під Авдіївкою винний президент України Петро Порошенко, який хоче завести ситуацію у глухий кут та нагадати світу про існування України. загострення ситуації в даному районі почалося з 29-го січня – дня, коли відбувала перша телефонна розмова між Трампом і Путіним.