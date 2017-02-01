Волонтер: Москва снова проиграла, на этот раз в Авдеевке

Россия в очередной раз проиграла, несмотря на то, что ситуация в Авдеевке остается очень напряженной. Как сообщает replyua.net, об этом волонтер Семен Кабакаев пишет на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, в настоящий момент украинские военные смогли отбить атаки боевиков, а также смогли занять новые позиции. «Несмотря на это, противник продолжает открывать огонь. Попытки лично Путина и его окружения по дестабилизации провалились, и он не смог выиграть политические дивиденды», пишет волонтер. Кабакаев отмечает, что теперь украинские власти уже научились очень быстро решать проблемы, более того, даже вся общественность показала, что в самых непростых и непредвиденных ситуациях она не только помогает, но и самостоятельно решает некоторые вопросы.
«У меня теперь часто спрашивают о том, почему боевики стали себя вести так нагло. Идут обстрелы САУ и Градами. Ответ лежит на поверхности – террористам не понравился тот отпор, который им дали украинские военные», подчеркнул волонтер. Напомним, что 29 января конфликт на Донбассе снова усилился, и боевики обстреливают Авдеевку.