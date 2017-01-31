валюта
СпецтемаМартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Волонтер Мирослав Гай на власній сторінці в Facebok повідомив, що представники ЗСУ увійшли до Комінтернового, що на Маріупольському напрямку Донецької області, повідомляє replyua.net. При цьому Гай наголосив, що військові АТО поки не контролюють цей населений пункт, там досі при владі залишаються проросійські терористи. «Ми звільнили Комінтернове! Слава нашому війську!», - написав Гай.

Реакція користувачів соцмережі себе не змусила чекати: вони із захопленням сприйняли цю новину та побажали українським бійцям не зупинятися на досягнутому.

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж


Однак вже за годину Гай видалив своє повідомлення, не пояснивши причин.

Трохи згодом ще один волонтер Тім Златкін зазначив, що у Комінтернове представники ЗСУ зайшли ще зранку, проте поки що так і не взяли місто під свій контроль. «Ми зайшли до Комінтернового, проте досі не взяли місто, бої тривають. Заспокойтеся і чекайте зачистки хоча б добу, якщо така буде. Населений пункт ще не підконтрольний нам. Поки що. Будемо бачити. Чекайте», - написав волонтер. За його словами, «вся правда полягає в тому, що брати особливо немає кому і не зовсім є чим». Нагадаємо, що раніше проросійські бойовики повідомили про «невдалі спроби» прориву представників ЗСУ поруч з населеним пунктом.

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»
Важное за сутки
30 янв 2017
20497

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
16118

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

31 янв 2017
10052

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Збройні сили України на даний момент знаходяться в хорошій бойовій формі і здатні дати гідну відсіч російській армії в разі відкритої повномасштабної війни. Про це розповів український військовий

Последние новости

Москаль спрогнозировал наступление самого сложного года для Украины

Терористи планують нові обстріли мирного населення на Донбасі – Кабакаєв

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Трамп згоден, що з РФ потрібно вести діалог лише з позиції сили - генсек НАТО

Росія знайшла спосіб, як обійти санкції Заходу – експерт

Логотип Євробачення 2017 року викликав бурхливі обговорення в мережі

У "ДНР" відреагували на поранення "Гіві"

«Геноцид на Донбасі»: в «Л/ДНР» поскаржилися світовим лідерам на Порошенка

Юрий Стець обратился к главе Facebook с просьбой по Украине

Порошенко провів нараду з силовиками

Європа відреагувала на обстріли Авдіївки

Катуваннями в психлікарні, що на Сумщині, зацікавилися депутати

В ЄС вимагають негайного припинення вогню в районі Авдіївки

Сили АТО беруть під контроль нові території - волонтери

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Керівник СММ ОБСЄ шокований таким порушенням Мінських угод на Донбасі

Ремонт ліній електропостачання в Авдіївці сьогодні неможливий через постійні обстріли

Эксперт назвал два фактора, которые привели к обострению ситуации на востоке страны

Путін безпосередньо наказав почати військові дії в Авдіївці – Шкіяряк

 Новости за день