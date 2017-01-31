Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Волонтер Мирослав Гай на власній сторінці в Facebok повідомив, що представники ЗСУ увійшли до Комінтернового, що на Маріупольському напрямку Донецької області, повідомляє replyua.net. При цьому Гай наголосив, що військові АТО поки не контролюють цей населений пункт, там досі при владі залишаються проросійські терористи. «Ми звільнили Комінтернове! Слава нашому війську!», - написав Гай.
Реакція користувачів соцмережі себе не змусила чекати: вони із захопленням сприйняли цю новину та побажали українським бійцям не зупинятися на досягнутому.
Однак вже за годину Гай видалив своє повідомлення, не пояснивши причин.
Трохи згодом ще один волонтер Тім Златкін зазначив, що у Комінтернове представники ЗСУ зайшли ще зранку, проте поки що так і не взяли місто під свій контроль. «Ми зайшли до Комінтернового, проте досі не взяли місто, бої тривають. Заспокойтеся і чекайте зачистки хоча б добу, якщо така буде. Населений пункт ще не підконтрольний нам. Поки що. Будемо бачити. Чекайте», - написав волонтер. За його словами, «вся правда полягає в тому, що брати особливо немає кому і не зовсім є чим». Нагадаємо, що раніше проросійські бойовики повідомили про «невдалі спроби» прориву представників ЗСУ поруч з населеним пунктом.