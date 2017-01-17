валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Украина вернет Дебальцево под свой контроль - аналитик

Украина вернет Дебальцево под свой контроль - аналитик
Влад Пономарь сообщает, что украинские власти твердо намерены в ближайшее время вернуть Дебальцево под свой контроль – об этом блогер пишет на своей странице в социальной сети Facebook.

Как передает replyua.net, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что достигнутые 19 сентября договоренности не выполняются. Несмотря на режим прекращения огня, противник продолжает обстреливать позиции украинских военных, чем полностью срывает достигнутые договоренности. Она подчеркивает, что украинская сторона намерена настаивать на соблюдении Минских соглашений в полной мере, а это значит, что она добьется выхода на линию разграничения, установленную 19 сентября. Это, в свою очередь, означает, что Дебальцево должно перейти под контроль украинских военных.

По словам Олифер, решение вопроса безопасности при проведении выборов – ключевое. Она пишет: «Без выведения войск иностранного государства, без прекращения огня, без соблюдения договоренностей, - выборов на Донбассе быть не может». Блогер напоминает, что завтра состоится еще одно важное событие – в режиме видеоконференции пройдут переговоры по освобождению пленных.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука
Важное за сутки
17 янв 2017
8873

Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука

Сегодня, 17 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, который проходит под патронатом известного украинского олигарха Виктора Пинчука. По мнению украинского политолога Михаила

17 янв 2017
8622

Существует законный способ отстранить Трампа от власти, не объявляя импичмент - СМИ

На сайте издания «Independent» была размещена статья, автор которой заявляет, что существует законный, и главное, быстрый способ устранить «сумасшедшего президента США от власти», и это не импичмент,

17 янв 2017
5152

Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що відновлення контролю над непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону можна відновити протягом 2017 року. Про це він

Последние новости

Украина вернет Дебальцево под свой контроль - аналитик

Первые люди появились в Северной Америке на 10 000 лет раньше, чем думали ученые

Чому чергові вибори мало що змінюють в Україні

Украина может рассчитывать только на себя – Невзоров

Портников: Путину проще уйти с Донбасса, чем начать переговоры о сокращении вооружений

Президент Молдовы намерен отменить ассоциацию с ЕС

Нусс: в ООН подтвердили, что Янукович просил Путина ввести войска в Украину

МИД ФРГ и Украины озвучили условия для успешной украинской евроинтеграции

Украина может стать мощным политическим центром в Европе – Маломуж

В Ираке обнаружены паспорта боевиков ИГИЛ с российским гражданством (ВИДЕО)

Большая сделка по Украине не состоится - Алексей Заводюк

Россия готова говорить с Трампом о ядерном, сверхзвуковом и космическом оружии

В МИД России истерика из-за поданного Украиной иска в суд ООН

Стали известны претенденты на участие в Евровидении от Украины

Экономист: бизнесмены пользуются возможностью заработать больше и повышают цены даже, когда оснований совсем нет

Компания «Газпром» потребовала от Украины 5,3 млрд. долл. за газ, который она не покупала

У БПП прокоментували заплановану зустріч Порошенка з Трампом

Порошенко: Трамп должен использовать свое влияние для поддержки независимости Украины

Не дамо урядовим даунам зіпсувати майбутнє - Ляшко

Украинские производители увеличили экспорт сои в Египет в восемь раз

 Новости за день