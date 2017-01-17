Украина вернет Дебальцево под свой контроль - аналитик

Влад Пономарь сообщает, что украинские власти твердо намерены в ближайшее время вернуть Дебальцево под свой контроль – об этом блогер пишет на своей странице в социальной сети Facebook.
Как передает replyua.net, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что достигнутые 19 сентября договоренности не выполняются. Несмотря на режим прекращения огня, противник продолжает обстреливать позиции украинских военных, чем полностью срывает достигнутые договоренности. Она подчеркивает, что украинская сторона намерена настаивать на соблюдении Минских соглашений в полной мере, а это значит, что она добьется выхода на линию разграничения, установленную 19 сентября. Это, в свою очередь, означает, что Дебальцево должно перейти под контроль украинских военных.
По словам Олифер, решение вопроса безопасности при проведении выборов – ключевое. Она пишет: «Без выведения войск иностранного государства, без прекращения огня, без соблюдения договоренностей, - выборов на Донбассе быть не может». Блогер напоминает, что завтра состоится еще одно важное событие – в режиме видеоконференции пройдут переговоры по освобождению пленных.