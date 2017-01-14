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Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию
Воюющие на стороне пророссийских боевиков на украинских землях Донбасса российские военнослужащие получили указание от командования российско-террористических войск, в котором речь идет о том, что бойцам ВС РФ запрещено покидать оккупированные территории востока Украинского государства и въезжать на родину в Россию. Как информирует replyua.net, информацию об этом сообщили в пресс-центре ГУР МОУ.

Так, в сообщении разведки отмечается: «Руководство войск РФ, находящихся на украинской земле, продлило мероприятия, направленные на уменьшение уровня недостатка штата и недоверия в связи с инцидентами бегства с боевых позиций в соединениях и частях второго (Луганск) и первого (Донецк) армейского корпуса Центра территориальных войск Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации».

Сотрудники ГУР МОУ поведали, что пророссийским командованием было запрещено выезжать с находящихся под временной оккупацией земель Донбасса военных первого и второго армейского корпуса ВС РФ на территорию России. Примечательно, что не так давно уже отмечалось, что террористов, неудовлетворенных деятельностью го руководства и России, сотрудники ФСБ и спецслужба самопровозглашенной «ДНР» стали принудительно отправлять на передовые позиции.
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