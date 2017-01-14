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Сепаратисти обстріляли мирні квартали - штаб АТО

Сепаратисти обстріляли мирні квартали - штаб АТО
Проросійські терористи «ДНР» та «ЛНР» відкривали провокаційний вогонь по позиціям сил антитерористичної операції неподалік населених пунктів Новозванівка та Калиново-Попасна. Крім того бойовики відкривали вогонь по житловим масивам міста Ірміно, що на Луганщині. Про це у суботу, 14-го січня, повідомляє прес-служба штабу АТО на сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

«За всі три минулі доби російсько-сепаратистські війська вели вогонь по позиціям Збройних сил України в районі населених пунктів Новозваніка та Калиново-Попасна. Крім обстрілів позицій сил АТО противник здійснював обстріли і мирних кварталів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях», - йдеться у інформаційному листі. За даними штабу АТО, таким чином російські найманці намагаються звинуватити Збройні сили України у обстрілах мирного населення окупованих територій. Крім того у повідомленні вказується, що такі провокаційні дії противника загрожують життю та здоров’ю мирного населення Ірміно. Дана інформація була передана до Спільного центру з контролю та координації щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Також у повідомленні не вказується, чи є серед мирного населення якісь жертви на даний момент.
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