Журналист рассказал о смене настроений в украинской армии

Украинский журналист Сергей Рахманин в своей колонке для LB.ua пишет, что с того момента, как Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, произошла смена настроений среди представителей ВСУ, передает replyua.net. По мнению Рахманина, на сегодняшний день на фронте значительно уменьшился показатель истерик. В частности, продолжил он, в конце 2014 и в начале 2015 года украинские военные были достаточно растеряны. Впрочем, сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону.
По мнению журналиста, еще не так давно украинская армия базировалась на трех составляющих. В первую очередь, речь идет о том, что на Донбасс шли патриоты на добровольной основе. Во-вторых, кадровые военные с большой рассудительностью относились к своим обязанностям, их решения были продуманными. Но когда ситуация становилась критической, многие военные были растеряны. Третья составляющая украинской армии, пишет Сергей Рахманин, заключалась в настроениях самих мобилизованных, для них основная задача заключалась в том, чтобы выжить.
«На сегодняшний день большая часть, подписавших контракт с ВСУ, прежде всего, хотят заработать. Они не стремятся к радикальным изменениям, а больше заинтересованы в материальной выгоде», - сделал вывод Рахманин.