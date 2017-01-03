На Донбасс прибыл глава ОБСЕ

Председатель австрийского МИДа Себастьян Круц, который нынче является главой ОБСЕ, а также главный дипломат Украины Павел Климкин, прибыли сегодня в Мариуполь. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на странице МИД Украины в микроблоге Twitter. Ожидается, что главный дипломат Австрии на Донбассе будет пребывать 3 и 4 января. По информации украинского внешнеполитического ведомства, глава ОБСЕ намерен посмотреть за тем, как выполняются Минские договоренности, а также как военные действия повлияли на социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях. Себастьяна Курца также интересует реализация прокатов благотворительного направления, в которых австрийские гуманитарные организации принимают участие.
Более того, Курц и Климкин планируют вынести на обсуждение развертывание в будущем вооруженной полицейской миссии в районе проведения АТО, процесс укрепления возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы иметь возможность эффективно наблюдать за тем, каким образом выполняются подписанные в Минске договоренности.