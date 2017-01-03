Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: пияцтво забрало життя двох військових

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій в лавах ЗСУ ніхто не загинув та не отримав поранення. Однак в результаті пияцтва та необережного поводження зі зброєю загинуло двоє солдат. Про це на прес-конференції в Києві розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«В результаті бойових дій за добу, що минула, жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення», - зазначив полковник. Відповідаючи на запитання журналістів, Мотузяник повідомив, що в результаті зловживання алкоголем та необережного поводження зі зброєю загинуло двоє військових та ще декілька отримали поранення. «Вчора неподалік Мар’їнки в одному з підрозділів Збройних сил України стався інцидент на основі пияцтва. В результаті порушення правил безпеки під час використання зброї загинуло двоє військовослужбовців. Ще двоє зазнали поранень», - розповів спікер АТО. Наразі проводиться розслідування інциденту. Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби проросійські терористи здійснили 32 провокації. На Маріупольському напрямку терористи застосовували міномети, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та БМП. На Донецькому та Луганському напрямках з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції сил АТО.