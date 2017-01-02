Блогер: наших воїнів ховають як героїв, а ваших – як собак

Олександр Коваленко у власному блозі в Фейсбук поділився пронизливим фото з церемонії поховання одного з українських бійців, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що сьогодні, другого січня 2017 року, у Києві відбулась церемонія прощання із загиблим в зоні АТО бійцем Леонідом Проводенком, відомим під псевдо «Козак». Він загинув у районі Крутої Балки напередодні Нового року і над його тілом знущались терористи. Для того, щоб віддати останню шану бійцю, зібрались сотні киян. Більшість з присутніх його навіть не знали, але, незважаючи на свята, прийшли на церемонію, бо саме завдяки таким героям ми маємо змогу зустрічати свята у власних домівках і не водити знайомства з «русским миром».
Відтак, блогер звернувся до антагоністів: у людей на фото – справжня печаль і справжня повага. Їх не купиш за кілька гривень – на відміну від тих, хто стоїть з фото невідомого дядька на Куликовому полі, називаючи його полеглим на війні прадідом. Справжніх героїв проводять в останню путь з честю та достоїнством, невідомим тим, кого закопують вночі під безіменними табличками. От і вся різниця. Хоча нейрони, вбиті настоянкою глоду, навряд чи її зрозуміють, - наголошує блогер.