У мережі з'явилося фото особливої ялинки з зони АТО

Нещодавно у мережах з’явилися фотографії ялинки з зони бойових дій,яку власноруч прикрашали військовослужбовці Збройних сил України. Як інформує replyua.net, фото були опубліковані у Твіттері користувачем під ніком Vasilisa Shuter.
Таким новорічним деревцем наші захисники прикрасили свої воєнні будні перед тим, як зустріти Новий рік, захищаючи кожного з нас, щоб ми могли зустрічати це свято в колі своїх рідних та близьких. Не обійшлося і без «подарунків» з боку бойовиків: терористи «без подарункового паперу» «передали» нашим захисникам декілька кілограм свинцю та підкріпили їх кількома випущеними гранатами, мінами та снарядами. Як повідомлялося, зі 122-х міліметрової артилерії російсько-терористичні війська обстріли позиці сил АТО в районі Водяного що на Маріупольському напрямку. Неподалік Широкиного сепаратисти гатили по позиціям ЗСУ з мінометів обох калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. По напрямку до Донецька та Луганська бойовики здійснили декілька обстрілів з гранатометів та стрілецької зброї. На даний момент залишається невідомо, чи є жертви в лавах Збройних сил України в результаті бойових дій за передноворічну минулу добу в зоні АТО.