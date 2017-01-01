Штаб АТО: Бойовики 44 рази порушили режим "тиші"

Протягом минулої доби проросійські терористи на Донбасі здійснили 44 обстріли по позиціям Збройних сил України. Про це у неділю, 1-го січня, у Фейсбуці повідомляє прес-служба штабу АТО, передає replyua.net.
На Маріупольському напрямку російські найманці відкривали вогонь по укріпленням сил антитерористичної операції зі 122-х міліметрової артилерії в районі населеного пункту Водяне. В районі Широкиного терористи гатили по позиціям наших захисників з мінометів обох калібрів. Також на даному напрямку було помічено роботу снайпера. В інших населених сепаратисти стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
По напрямку до Донецька бандити порушували режим припинення вогню зі 82-міліметрових мінометів в районі Луганського. На інших територіях даного напрямку російсько-сепаратистські війська використовували гранатомети та стрілецьку зброю. На луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів. Згідно з повідомленням, наразі ситуація на Донбасі залишається стабільно напруженою. Кількість обстрілів за останні кілька днів зросла приблизно вдвічі. Ситуація залишається складною по всій лінії розмежування. Найскладніше нашим захисникам наразі залишається на Маріупольському напрямку.