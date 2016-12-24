Из-за обстрелов террористов Авдеевка осталась без водоснабжения

В связи с остановкой в работе Донецкой фильтрованной станции население города Авдеевка (Донецкая область) остались без воды. Как передает replyua.net, такую информацию в интервью телеканалу «112.Украина» предоставил возглавляющий авдеевскую ГГА Авдеевки Павел Малыхин. С его слов, причиной прекращения работы станции является серьезное повреждение линии электропередач.
Малыхин рассказал о стабильной и тихой обстановке в городе. Согласно его информации, стрельба пророссийских террористов началась в шесть часов утра и были прекращены за несколько минут до полуночи. «В настоящее время обстрелы не фиксируются, однако за этот период боевики перебили линию электросети, что в очередной раз привело к остановке ДФС и в городе опять отсутствует вода. Представители бригад ДФС готовы к выходу на работу с целью выяснить, в каком месте линии передач перебиты», - сказал Малыхин. Он надеется, что в случае сохранения в дальнейшем такой же ситуации, можно будет провести ремонтные работы по восстановлению подачи воды в дома.
Как уже сообщалось, с полуночи сегодняшнего дня на Донбассе установлен режим тишины.