Новини з зони АТО за минулу добу (24.11.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій загинув один військовослужбовець української армії. В той самий час інформації про поранених чи потерпілих немає. Про це сьогодні, 25-го листопада, під час свого виступу на прес-конференції в Києві розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулу добу під час обстрілів проросійських бойовиків було вбито одного нашого солдата», - зазначив полковник. Лисенко уточнив, що це сталося у районі населеного пункту Опитне. «Одного бійця сил АТО вбив ворожий снайпер», - сказав він. Звертаючись до родичів загиблого, речник від імені Міністерства оборони України висловив співчуття.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-сепаратистські війська 28 разів порушували режим припинення вогню. На луганському напрямку противник вів вогонь з забороненої Мінськими домовленостями артилерії, озброєння БМП та мінометів. По напрямку до Луганська бойовики гатили з мінометів та гранатометів. В окремих районах застосовували лише стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку бандити стріляли по позиціях ЗСУ з гранатометів різних систем. Було помічено роботу снайпера.
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