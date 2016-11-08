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Казанський: Бородай підтвердив справжність документів із «пошти Суркова»

Казанський: Бородай підтвердив справжність документів із «пошти Суркова»
Один із колишніх лідерів терористів на Донбасі Олександр Бородай дав коментарі щодо матеріалів злому електронного листування радника російського президента Владислава Суркова, - про це replyua.net стало відомо з публікацій ресурсу «Четвертая власть».

Так, у своєму інтерв’ю для підконтрольного бойовикам інформаційного агентства «Новоросія» Бородай розповів, що списки членів «уряду ДНР» він готував особисто у десятих числах травня 2014 року. Попередні варіанти він пересилав на електронні адреси своїх знайомих, аби вони запропонували йому деякі правки. Тим не менш, Бородай, вигороджуючи Суркова, наголошує, що він не скидав останньому цього документа. Відтак, терорист стверджує, що українські хакери опублікували результати злому електронної скриньки якогось іншого функціонера, а не радника російського президента. До того ж, Бородай зізнався, що «план поділу» України він готував разом із іншим терористом – Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.

Журналіст Денис Казанський прокоментував це повідомлення, зазначивши, що всі заперечення Бородая щодо приналежності скриньки комусь іншому, а не Суркову, звучать непереконливо. Тим не менш, тепер ми точно знаємо, що опубліковані матеріали – не фейк.

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