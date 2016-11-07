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Новини з зони АТО за минулу добу (06.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (06.11.16)
За минулу добу в результаті бойових дій в лавах Збройних сил України, дякувати Богу, ніхто не загинув. В той самий час є інформація про п’ятьох поранених, які наразі знаходяться в госпіталях та отримують медичну допомогу. Про це сьогодні, 7-го листопада, під час виступу на брифінгу у Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«На щастя, за минулу добу серед українських військовослужбовців смертельних втрат не було. В той самий час п’ятеро наших хлопців отримали поранення різної тяжкості», - зазначив полковник. Він також уточнив, що двоє наших бійців були поранені в наслідок бойових дій в районі населеного пункту Новоолександрівка, ще один наш боєць отримав поранення в Новотроїцькому та один – в Авдіївці.

Як повідомлялося раніше на сторінці штабу АТО у Фейсбуці, за минулу добу проросійські терористичні війська порушували режим «тиші» 52 рази. Найгарячіше було знову на Маріупольському напрямку – 32 збройні провокації з застосуванням БМП, мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. По напрямку до Донецька зафіксовано 8 обстрілів; в сторону Луганська – 12 випадків порушення режиму «тиші». На даних напрямках російські найманці гатили з мінометів, гранатометів та кулеметів.

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