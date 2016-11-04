Новини з зони АТО за минулу добу (03.11.16). Війна з агресором продовжує забирати життя

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинув один військовослужбовець української армії, ще двоє зазнали поранень, та однин аж захисник помер у лікарні від отриманих ран раніше. Про це сьогодні, 4-го листопада, виступаючи на прес-конференції у Києві розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулу добу в результаті ворожих обстрілів було вбито одного солдата Збройних сил України. двоє отримали поранення різних типів. Також до нас надійшла невтішна новина, що вчора у лікарні міста Запоріжжя помер ще один військовий, який раніше був поранений під час бойових дій в зоні АТО», - зазначив він.
Також Лисенко уточнив, що вбитий український солдат захищав свою країну від окупанта в районі населеного пункту Авдіївка. Двоє поранених наших хлопців займали передові позиці в районах Семигір’я та Авдіївки. Як відомо, за минулу добу незаконні збройні формування 31 раз порушували режим припинення вогню. Маріупольський напрямок знову страждав найбільше – 17 обстрілів з боку сепаратистів. На Донецькому і Луганському напрямках – по 7 ворожих провокацій. Терористи застосовували БМП, різнокаліберні міномети, різнотипні гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
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