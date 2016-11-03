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Новини з зони АТО за минулу добу (2.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (2.11.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції, на щастя, обійшлося без загиблих серед українських військовослужбовців. Один боєць отримав поранення. Про це сьогодні, 3-го листопада, виступаючи на прес-конференції у Києві розповів спікер Міністерства оборони України Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За минулу добу в лавах збройних сил України ніхто не загинув. Один солдат отримав поранення. Наразі він перебуває в лікарні», - зазначив полковник. Він також пояснив, що це сталося в наслідок збройної провокації проросійських терористів в районі населеного пункту Авдіївка.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські найманці 47 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників по всій лінії зіткнення. Найважче українським військовим було на Маріупольському напрямку, де бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. Терористи застосовували БМП, БТР, гранатомети різних калібрів, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку зафіксовано 13 випадків порушень режиму «тиші». На Донецькому – 8 разів терористи обстріляли укріплення сил АТО. На даних напрямках бойовики застосовували ствольну артилерію, БМП, міномети, гранатомети. У Кримському сепаратисти застосували «Гради».

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