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Новини з зони АТО за минулу добу (30.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (30.10.16)
За минулі 24 години в зоні антитерористичної операції на сході України в результаті бойових дій загинув один військовослужбовець української армії. Ще восьмеро наших захисників отримали поранення. Про це сьогодні, 31-го жовтня, під час чергової прес-конференції у Києві розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, повідомляє replyua.net.

«За минулу добу в результаті порушення режиму припинення вогню бойовиками було вбито одного солдата Збройних сил України. Поранення зазнали восьмеро наших бійців», - зазначив він. Також Лисенко уточнив, до загибель одного військовослужбовця стала причиною збройного зіткнення в районі населеного пункту Верхньоторицьке Донецької області. Поранення наші хлопці отримали по всій лінії розмежування, зокрема під час ведення вогню в Авдіївці терористи поранили чотирьох бійців сил АТО, біля позиції «шахта Бутівка» - 1 поранений, в районі Луганського – двоє та ще один отримав поранення у Верхньоторицькому. Як повідомлялося раніше, за минулу добу російські найманці 54 рази порушували режим «тиші». На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 випадок, на Донецькому – 18 та 5 – по напрямку до Луганська. Ворог гатив з артилерії та мінометів різного калібру.

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