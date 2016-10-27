Блогер розповів про «короткий повідок» лідерів бойовиків Л/ДНР

Одеський блогер Олександр Коваленко проаналізував останні заяви лідерів терористичних угрупувань Л/ДНР і зробив низку висновків щодо їх «самостійності», - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, блогер нагадує, що за вікном вже двадцять сьоме жовтня – що вкотре доводить, що так звані «лідери» Л/ДНР – не більше ніж маріонетки на службі у Кремля. При чому тут сьогоднішня дата, запитаєте Ви? Бо вже минуло одинадцять днів з моменту ліквідації одного із терористів Арсенія «Мотороли» Павлова. Якщо згадати, як погрожували тоді з Донецька «керівники» терориста на зразок Захарченка чи його «побратими» на зразок Гіві, то колони «бравих ополченців» мали б зараз штурмувати як мінімум Київ чи як максимум Львів. Тим не менш – закопали «Моторолу» і забули, а новий наступ навіть не імітували. А все чому? Бо у Москві він зараз невигідний.
Ще одна яскрава ілюстрація: «вибори» в окупованому Донецьку. Остання дата, коли вони мали відбутись – шосте листопада цього року, але щось не зрослось і Захарченко їх відмінив. До цього можливими датами «народного волевиявлення» називали двадцять четверте липня поточного року та навіть осінь 2015 року. Власне, це все слугує ще одним переконливими доказом того, що ніхто у «гордій» недореспубліці ДНР не має права чинити так, як йому хочеться, якщо на те немає волі господарів. І коли існування терористичного кубла на Сході України перестане влаштовувати Кремль, воно зникне в один момент, ніби його і не було, адже повідки терористів у цьому лепрозорії дуже короткі, - підсумовує блогер.
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