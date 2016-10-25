Новини з зони АТО за минулу добу (24.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України загиблих в лавах Збройних сил України не зафіксовано. Поранення отримали шестеро військовослужбовців. Про це сьогодні, 25-го жовтня, в ході щоденної прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«На щастя, за минулу добу загиблих серед військовослужбовців української армії не було. В той самий час поранення отримали шестеро наших хлопців», - зазначив він. Полковник уточнив, що один український захисник зазнав поранення в районі Піщаного, одного бойовики поранили в Авдіївці, ще троє під Мар’їнкою стали жертвами обстрілів терористів та один підірвався на вибуховому пристрої в районі населеного пункту Водяне. Лисенко зауважив, що а минулу добу на Луганському напрямку спостерігалося відносне затишшя.
В той самий час по напрямку до Донецька бойовики навпаки – активізувалися. Терористи відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції в районах Луганське, Авдіївці та Зайцеве. «На Маріупольському напрямку загальна ситуація залишається незмінною. Тут ворог регулярно гатить з мінометів різного калібру», - зазначив речник АТО. На Донеччині також були зафіксовані польоти 4-х безпілотників бойовиків.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter